Diyanet turizme de el attı: Turistlere İslam'ı anlatacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları arasında, turistlere İslami bilgilendirme yapmak için rehberlere eğitim verilmesi de yer alıyor. Buna göre Diyanet, Turist Rehberleri Birliği’yle (TUREB) turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), gelecek yıl turistler için dini bilgilendirme çalışması yapmayı planlıyor.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Diyanet’in gelecek yıl başlayacağı uygulamalar arasında dikkat çeken maddeler yer aldı.

Buna göre DİB, Turist Rehberleri Birliği’yle (TUREB) turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak. Amaç ‘turistlere İslam diniyle ilgili doğru bilgilendirme yapılması.’

Protokol kapsamında TUREB ve ilgili kurumlar, turist rehberlerine yönelik İstanbul’da geniş katılımlı bir konferans düzenleyecek.

Tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancı dillerde İslam dinini, İslam "kültür ve medeniyetini", Kuran’ı ve peygamberi tanıtıcı broşürler çıkarılacak.

Ayrıca camilerde çocuklar için imam eşliğinde okuma saatleri düzenlenecek. Borsa çalıştayı yapılacak, kamuoyunda tepki çeken fetvaların önüne geçmek için dil ve üslup rehberi hazırlanacak.

Sığınmacılara yönelik Kuran kursları öğretim programı düzenlenecek. Ateizm, deizm ve agnostisizm konularında gençlere yönelik iki yayın çıkarılacak.