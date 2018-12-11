'Tasarruf' bütçesinde Diyanet'in payı yüzde 34,36 artacak, 10 milyarı aşacak

2019 bütçe kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başladı. 'Tasarruf bütçesi' olarak nitelenen bütçede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin yüzde 34,36 artırılarak 7,7 milyar liradan 10,5 milyar liraya çıkarılması öngörülürken Bilim ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji bakanlıklarının bütçelerinde yüzde 56’yı aşan kesintiler yapılması dikkat çekti.

İlk kez Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2019 bütçe kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri başladı. Bütçeyi sunan isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

DW Türkçe'nin haberine göre 2018 yılı işsizlik verisini yüzde 11,3 seviyesinde öngördüklerini belirten Albayrak, 2019 bütçesini "tasarruf" üzerine oturttuklarını öne sürdü. "Türkiye ekonomisinin örnek gösterildiğini, kamu borç yükünün yüzde 28,3’e indiğini" iddia eden Albayrak, "enflasyonun düşüşte olduğunu, katma değer ile özel tüketim vergilerindeki indirimlerle birlikte enflasyon hedeflerinin tutturulacağını" savundu.

DİYANET'E DEV BÜTÇE

Ancak özellikle Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle ilgili yapılan düzenlemeler tepkiye neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin yüzde 34,36 artırılarak 7,7 milyar liradan 10,5 milyar liraya çıkarılması öngörülürken Bilim ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji bakanlıklarının bütçelerinde yüzde 56’yı aşan kesintiler yapılması planlanıyor.

DİYANET BÜTÇESİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN DÖRT KATI

Hükümetin öngörüsüne göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019’da kullanacağı bütçe; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2 milyar 544 milyon liralık bütçesinin 4,1 kat üzerinde olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 milyar 573 milyon liralık bütçesi de Diyanet bütçesinin çeyreği bile etmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yıl 31,3 milyar lira olan bütçesi de 2019'da tasarruf nedeniyle 13,6 milyar liraya düşürülecek. Böylece geçen yıl Diyanet bütçesinin 4 katından daha fazla harcama yapan Ulaştırma Bakanlığı, 2019’da hemen hemen Diyanet'le aynı seviyede harcama yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA 350 YENİ ARAÇ

Bütçe teklifinde, 2018'de 845 milyon lira olan cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2019 yılında 2 milyar 818 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor.

CHP’li Özgür Özel yeni bütçede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 350 yeni araç alınacağını belirtirken, “Kamuda tasarruf yapılacağı söylenirken neden Erdoğan’a yeni araçlar alınıyor? Saray bütçesi sarayı düşünüyor, halkı eziyor” ifadelerini kullanıyor.

Meclisteki bütçe görüşmelerinin 12 gün sürmesi planlanıyor.