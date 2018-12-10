Harput'a Diyanet Külliyesi: 80 milyon liraya mal olacak

Elazığ'ın Harput ilçesine maliyeti 80 milyon lirayı bulacak 'Diyanet Külliyesi' inşa edilecek. Elazığ İl Öze İdaresi'ndeki ihaleyi Ziver İnşaat kazandı.

Elazığ Harput'ta yapılması planlanan ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan "Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi" projesi hayata geçiriliyor. 8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilecek külliyenin maliyeti 80 milyon TL'yi bulacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yıkılarak yerine yapılacak olan Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi projesi için Elazığ İl Özel İdaresi ihaleye çıktı. Projenin maliyeti yaklaşık 80 milyon TL olarak açıklandı. İl Özel İdare Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılan inşaat ihalesini Ziver inşaat kazandı.

AKP'Lİ VEKİL: ELAZIĞIMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, projeyle ilgili olarak, "Malumunuz bu tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığımız açısından ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, bir an önce ihalesinin yapılması gerektiğini ortaya koyunca bakanlığımız da bu konuda bizleri kırmadı" dedi.

900 GÜNDE TAMAMLANACAK

8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilecek külliyenin içerisinde, kongre merkezi, eğitim binaları, seyir kulesi, İslami Araştırmalar Merkezi, çok amaçlı kütüphane, çok amaçlı konferans salonları, eğitim sınıfları, sosyal alanlar, spor sahası, restoran ve kafe, günlük ortalama 200 kişinin kalacağı yatakhane olacak. İnşaatın yapılacağı alan 25 bin metrekareden oluşuyor. Külliye binasının yapımına bu ay başlanacak, tamamlanma süresi tahmini olarak 900 gün olarak hesaplanıyor.