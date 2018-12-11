Diyanet'in 'camilere gençlik kolu' projesi hayata geçiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, her camide gençlik kolları oluşturulması talimatı hayata geçiriliyor. Erzurum Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, buluştuğu iletişim fakültesi öğrencilerine bu 'projeyi' anlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla her camide gençlik kolları oluşturulması için çalışmalara başlandığı belirtildi. Erzurum merkez Yakutiye ilçe müftüsü Osman Yazıcı, Ali Erbaş'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini söyledi.

Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamalı dersine konuk oldu.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım'ın da katıldığı derste iletişim öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatan Müftü Osman Yazıcı, camilerde gençlik kolları oluşturulmasına yönelik talimat verildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini belirten Yazıcı, "Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum'da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekana ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek" diye konuştu.