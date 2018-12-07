Diyanet İşleri Başkanı: Kuran ile olmayan çocuklar şeytanla beraber olur...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını söyledi. Erbaş, 7 yaşına giren çocuklara namaz öğretilmesi gerektiğini savundu. Üniversiteli gençlere 'medreseleri' işaret eden Erbaş, doğru dini bilginin buradan öğrenileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'de sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate seslendi.

'KURANIN GİRMEDİĞİ KALP KARANLIK BİR KALPTİR'

Erbaş şöyle konuştu:

"Kuran'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kuran'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kuran'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kuran her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki 'Kim ki Kuran'dan uzak yaşarsa, Kuran'ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kuran'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur."

Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını söyleyen Erbaş, "Her nerede Kuran'dan bahsedilirse, Kuran okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi" dedi.

'7 YAŞINA GİREN ÇOCUKLARA NAMAZ ÖĞRETİN'

Çocuklara 7 yaşında girdiklerinde namaz kılmanın öğretilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, "Önce doğru temel dini bilgileri yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Bu şekilde çocuklarımızın şahsiyet kazanmalarına vesile olacağız. Karakterlerini kazanırken, Müslüman bir şahsiyet olma özelliğine sahip olacak çocuklarımız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE 'MEDRESELERİ' İŞARET ETTİ!

Ali Erbaş, Mardin’de üniversite öğrencileri ile buluştu. İl müftülüğünde gençlerle bir araya gelen Erbaş, kapıda kendisini Türk bayrakları ile karşılayan 4-6 yaş arası Kuran kursu öğrencileriyle fotoğraf da çektirdi.

Burada üniversitelilere hitap eden Erbaş, doğru dini bilgi öğrenmek isteyenler için şu açıklamayı yaptı “Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, medreseler ve imam hatip liseleri olarak doğru dini bilgilerle insanları donatmazsak, yaşadığımız olayları görüyorsunuz. O doğru dini bilgiyi bizim insanımızda ulaştırmamız gerek. Bunun için elbirliğiyle çalışacağız, bu etkinlikleri de programları da çoğaltacağız, işbirliğimiz artacak.”

Ali Erbaş’ın 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılan "medreseler" tanımı ile neyi kast ettiği anlaşılamadı.

DAHA ÖNCE DE 'MEDRESE' DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen yıl Eylül ayında Bitlis’te yaptığı bir konuşmada da akademiyle medresenin birbirinden istifade etmesini istemişti. Erbaş, “Medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin. Yani bu şekilde daha güzel ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun” demişti.