Diyanet talep etti, peygamber olduğunu iddia eden Evrenesoğlu'nun siteleri yasaklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine kendisini 'mehdi' ve 'resul' ilan eden İskender Evrenesoğlu'na ait internet sitelerine erişim yasağı getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini "mehdi" ve "resul" ilan eden İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Evrenesoğlu'na ait olduğu belirlenen Kuran meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" tespit edildi.

'İSLAM DİNİNİN NİTELİKLERİ AÇISINDAN SAKINCALI'

Kurul, yayınlara erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu sitelerin "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna" hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.

BASIM VE YAYIMI DURDURULABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuran meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti.

Kararnamede, inceleme sonunda "İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği" ifade edilmişti.

YETKİLİ KURUMLAR ERİŞİM ENGELLİYOR

Kararnamede ayrıca, "yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği" kaydedilmişti.

İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.