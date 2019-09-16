Suudi tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatları son dört ayın rekorunu kırdı

Suudi Arabistan’da Husilerin yaptığı saldırının ardından küresel petrol arzının yüzde 5’ten fazla düşmesiyle beraber pazar günü petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15’ten fazla bir artış gösterdi.

Yemenli Husiler’in Suudi Aramco tesislerine düzenlediği saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 15 artarak son 4 ayın en yüksek değerlerine ulaştı.

Brent tipi ham petrol piyasaları açılışta yüzde 19 artarak varil başına 71,95 dolar seviyesine yükselirken, ABD'deki ham petrol piyasaları yüzde 15 yükselerek, varil başına 63,34 dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Stratejik Petrol Rezervinden petrol tahliyesine izin verdiğini açıkladı.

Suudi petrol tekeli Aramco, saldırının, dünyanın en büyük hisse satışına kendisini hazırlamaya çalıştığı bir zamanda gerçekleştiğini ve günde 5,7 milyon varile mal olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın petrol endüstrisinin kalbinde yer alan, dünyanın en büyük petrol işleme tesisine yönelik İHA saldırısını Yemenli Husiler üstlenmişti. Olayın ardınan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran’ı sorumlu tutmuştu.