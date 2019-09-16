Trump, piyasa arzını karşılamak için ‘Stratejik Petrol Rezervleri’ni açma emri verdi

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının ardından Trump, 'piyasanın iyi beslenmesi' için stratejik rezervlerini açma emri verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ‘Stratejik Petrol Rezervlerin’in piyasaya açılmasına yeşil ışık yaktığını açıkladı. Trump Suudi Aramco’ya yapılan saldırılar sonrasında petrol piyasasının “iyi beslenmesini” sağlamak için boru hatlarının onaylarını düzenlemesini emrettiğini söyledi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Petrol fiyatlarına etki edebilecek olan Suudi Arabistan'a yapılan saldırıya dayanarak, gerekirse piyasaları iyi beslenmiş tutmak için belirlenmiş miktarda Stratejik Petrol Rezervinden petrol tahliyesine izin verdim. Ayrıca, tüm uygun kurumlara Teksas ve diğer eyaletlerde izin verilen süreçte mevcut olan petrol boru hatlarının onaylarını hızlandırmaları konusunda bilgi verdim." dedi.