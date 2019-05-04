Öğretmenlere maaş ödemeyen Doğa Koleji holding CEO'larını ağırlayıp dans yarışması düzenledi

Öğretmenlere maaş ödemeyen Doğa Koleji patronları, dün çeşitli holdinglerin üst düzey yöneticilerini Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ağırladı. Aynı salonda akşam da 10. Halk Oyunları ve Dans Yarışması düzenlendi. Marttan beri maaş alamayan öğretmenler, maaşlarının ne zaman ödeneceği konusunda yanıt bekliyor.

Eğitim emekçisi öğretmenlere maaş ödemeyen Doğa Koleji patronları, dün Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dünyaca ünlü markaların ve holdinglerin üst düzey yöneticilerini ağırladı.

"12. t-MBA Zirvesi" adı altında düzenlenen etkinliğe Panasonic Türkiye Genel Müdürü Ali Oktay Ortakaya, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, MV Holding CEO/ StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Kariyer.Net Genel Müdürü Fatih Uysal ve Prana Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülfem Çakmakcı ile iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Öğretmenlerin maaşlar konusundaki taleplerine kulak tıkayan Doğa Koelji yönetimi, milyonlarca liraya mal olan etkinliği resmi internet sayfasından "Geleceğin liderleri t-MBA zirvesinde iş dünyasının duayenleriyle buluştu" başlığıyla duyurdu.

Aynı salon, akşam da yine Doğa Koleji'nin başka bir etknliğine sahne oldu. 10. Halk Oyunları ve Dans Yarışması düzenleyen Doğa Koleji patronları, öğretmenlerin maaşlarının ne zaman ödeneceği konsuunda hâlâ bir açıklama yapmadı.

ÖĞRETMENLER YANIT BEKLİYOR

Sorunlarının çözümü için geçen günlerde somut adım atan ve Doğa Koleji Öğretmen Komitesi adı altında örgütlenen öğretmenler, önceki gün bir açıklama yayımlamıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden bir araya gelip komite kuran öğretmenler, yaptıkları açıklamada "Artık tehdit edilmek değil, muhatap alınmak istiyoruz" denilmişti.

Ancak bugüne kadar öğretmenleri muhatap almayan Doğa Koleji yönetimi, maaşların ne zaman ödeneceği konusunda açıklama yapmadı.