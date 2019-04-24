Doğa Koleji Öğretmen Komitesi kuruldu: Örgütlenmenin, dayanışmanın tam zamanı...

Bir süredir işyerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen, maaşları geciken, çeşitli baskı ve dayatmalarla karşılaşan Doğa Koleji öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden seslerini kamuoyuna duyurmak, sorunların çözümü için birlikte hareket etmek için adım attı.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, kuruluşunu duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda buluşan Doğa Koleji öğretmenlerinin açıklaması şöyle:

Bizler,

Aylardır maaşlarını ya parça parça alan ya hiç alamayan,

Sözleşme şartlarına dair en ufak söz hakkı bulunmayan,

İş güvencesi patronun iki dudağı arasından çıkacak söz ile belirlenen,

Yoğun ve yüklü çalışma baskısına maruz kalan,

Öğretmenlik mesleği tanımı dışındaki işleri yapmak zorunda bırakılan,

Sosyal hakları günden güne ellerinden alınan,

Hakkını aradığında mobbinge uğrayan,

Kısacası binlerce öğrencinin eğitiminden sorumlu olan ancak kendi çalışma şartları hakkında en ufak bir söz hakkı olmayan öğretmenleriz.

Ama çaresiz değiliz.

Sorunlarımızın çözümünün birlikte düşünmekten ve birlikte tutum almaktan geçtiğini biliyoruz.

Birlikte davranmanın ailelerimize ve kendi çocuklarımızdan ayırmadığımız öğrencilerimize karşı sorumluluğumuz gereği olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle öğretmen kimliğimizin gereğini yerine getirerek sorumlu davranıyor, artık yan yana geliyoruz.

Bunun için ilk adımı attık ve Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’ni kurduk.

İnanıyoruz ki, bu adım sadece Doğa Koleji ile sınırlı kalmayacak, tüm eğitim emekçileri için yeni bir mücadele ve dayanışma merkezi haline gelecek. Çağrımız tüm özel okul öğretmenlerini içine alacak şekilde büyüyecek.

Şimdi örgütlenmenin, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin doğamızda var olduğunu göstermenin tam zamanıdır!”

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ