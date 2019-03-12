Doğa Kolejlerinde değişen bir şey yok: Maaşlar yine gecikiyor!

Geçen yıl Kasım ayında öğretmen maaşları ve kıdem tazminatları ödenmediği için gündeme gelen Doğa Kolejlerinde sorun devam ediyor. Öğretmenlere yine maaşlarının yarısı ödendi. Sorunu Patronların Ensesindeyiz ağıyla paylaşan öğretmenler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı...

Geçen yıl Kasım ayında, öğretmen maaşları ve kıdem tazminatları ödenmediği için gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşların ödenmesi yine gecikiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) gönderilen mesajlar, Doğa Koleji'nde öğretmenlerin huzursuzluğunu anlatıyor.

Yönetim tarafından öğretmenlere dün gönderilen bir mesajla, “bugün maaşların yarısının yatacağı, ancak diğer yarısının da, 10 gün sonra hesaplara geçileceği” bilgisinin verildiği belirtiliyor. Bazı yöneticilerin, verilen tepkiler karşısında kayıtsız kaldığı ve başka okullardaki olumsuz koşulları örnek gösterdikleri de verilen bilgiler arasında.

Patronların ensesindeyiz Ağı’ndan (PE) ulaştığımız yetkililer, dün maaşların yarısının yatırıldığını teyit ettiklerini belirttiler.

Bunun yanı sıra, PE’ye gönderilen bir mesajda, öğretmenlerle yapılan sözleşmeye göre, maaşların her ayın 5 ilâ 10'uncu günleri arasında ödenmesi gerektiği belirtilerek, bu maddeye hiçbir zaman uyulmadığına dikkat çekiliyor.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolejleri ile ilgili olarak, geçen yıl Kasım ayında, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) çok sayıda mesaj ileten eğitim emekçileri ve veliler, paralarını alamamaktan şikayetçi olmuştu.

İşten ayrılan öğretmenlerin alacaklarını alamaması, maaşların gecikmesi, kıdem tazminatlarının ödenmemesi, eğitim ödeneğinin ödenmemesi ve kayıt iptali yaptıran velilere paralarının iade edilmemesi gibi başlıklarda çok sayıda şikayeti değerlendiren Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan (PE) yetkililer, şikayet sahipleriyle görüşmüş ve konuyla ilgili olarak, portalımızda 26 Kasım 2018 günü haber yayımlanmıştı.

PATRON HABERİ KARARTMIŞ, HABER ELDEN ELE YAYILMIŞTI

Doğa Kolejlerinin patronu olan Ömer Saçaklıoğlu, mahkeme kararı ile söz konusu haberi karartmıştı. Bunun üzerine, Patronların Ensesindeyiz Ağı da (PE), bu hukuksuz karartmaya karşı "Haberi elden ele yayalım" kampanyası başlatmıştı.

Yapılan haberin yaygınlaşması, Doğa Kolejlerinin kampüslerinde yaygın paylaşımı sonuç vermiş; geçtiğimiz Aralık ayında, onbeş günde, kolej yönetimi birikmiş tüm alacakları ödemişti.