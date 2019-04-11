Maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri derse girmiyor...

Doğa Kolejlerinde emek sömürüsü devam ediyor, öğretmenlerin maaşları bu ay da ödenmedi. Maaşlarını alamayan Doğa Koleji Bayrampaşa-2 kampüsünde lise düzeyindeki öğretmenler bugün derse girmedi.

Doğa Kolejleri patronları, bu ay da öğretmenlere maaşlarını ödemedi.

Sözleşmeye göre her ayın 5'i ile 10'u arasında maaşları ödenmesi gereken Doğa Koleji öğretmenleri, uzun süredir olduğu gibi bu ay da mağdur oldu.

Türkye genelinde çok sayıda şubede maaşlarının ödenmediğini belirten öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz ağına verdikleri bilgide, bu ay da maaşlarının öenmedğini söylediler.

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan bilgiye göre Doğa Koleji'nin Bayrampaşa-2 kampüsünde lise düzeyindeki öğretmnenler bu sabah derse girmediler.