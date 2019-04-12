Doğa Kolejlerinde emek sömürüsü devam ederken, öğretmenlerin maaşları bu ay da ödenmedi. Maaşlarını alamayan Doğa Koleji Bayrampaşa-2 kampüsünde lise düzeyindeki öğretmenler dün derse girmezken, Patronların Ensesindeyiz Ağı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve öğretmenlere çağrıda bulundu.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı, Doğa Kolejleri’nde uzun süredir yaşanan hak gaspları ile ilgili bir açıklama yaptı ve Doğa Kolejleri öğretmenlerine bir çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Emekçinin tüm haklarına dönük her türlü saldırı yapılacak ama emekçi çalışmaya devam edecek! Patronların istediği düzen budur! Buna yanıt, örgütlü bir biçimde verilmelidir. Patronların yasal olmayan hakları varsa, emekçilerin hakkı çok daha fazladır. Emekçilerin en önemli hakkı örgütlenmeleri, en büyük gücü örgütlülükleridir! Doğa Kolejlerinde çalışan öğretmenler, yaşadıkları tüm sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’nabildirmekte kalmıyorlar, haberleri kendi aralarında da paylaşıyorlar. Sizlerle haberleşiyoruz ama çağrımızı yineliyoruz. Öğretmen arkadaşlarınıza, velilerinize PE ağını anlatın, birlikte temas kurun. Patronun bundan sonraki tüm girişimlerini bize bildirin" denildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Doğa Kolejleri emekçilerinin örgütlenmekten başka çaresi yok!

İnşaat, akaryakıt, enerji, gıda, eğitim, perakende, AVM işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Ömer Saçaklıoğlu tarafından satın alınan Doğa Kolejlerinde çalışanlara yönelik hak gaspları ve mobbing uygulamaları öğretim yılının başından bu yana durmaksızın devam ediyor.

İşten ayrılan öğretmenlerin alacaklarını alamaması, maaşların gecikmesi, kıdem tazminatlarının ödenmemesi, eğitim ödeneğinin ödenmemesi ve kayıt iptali yaptıran velilere paralarının iade edilmemesi gibi yollarla emekçilerin haklarına saldıran Doğa patronu, şimdi de, yasal bir zorunluluk olan maaşların zamanında ödenmesi uygulamasını neredeyse gündemden kaldırmış bulunuyor.

Patronların emekçilerin maaşlarına değişik şekillerde el koyması, keyfiliği değil, bir sınıfın diğer sınıfa şiddetini ve kinini gösterir.

Şimdi örgütlenme zamanı!

Öğretmen dostlarımız şunu bilmeliler ki, her ay, sürekli patronun bu uygulamaları karşısında tekil bireyler olarak durmaya çalışmaları, yeni saldırıların garantisi olacaktır. Doğa patronu biliyor ki, emekçilerin haklarına saldırırken, karşısında haklarını savunmak için mücadele eden değil, bekleyen ve örgütsüz emekçiler var!

Öğretmen dostlarımız,

Bugün, maaşların ödenmemesi nedeniyle, Bayrampaşa kampüsünde arkadaşlarınızın derslere girmemesi, patron tarafından farklı şekillerde değerlendirilecektir. O kampüsteki arkadaşlarınız ve sizlere yönelik olarak, en hafifinden ağırına tüm girişimlere karşı hazırlıklı olunuz.

Emekçinin tüm haklarına dönük her türlü saldırı yapılacak ama emekçi çalışmaya devam edecek! Patronların istediği düzen budur!

Buna yanıt, örgütlü bir biçimde verilmelidir. Patronların yasal olmayan hakları varsa, emekçilerin hakkı çok daha fazladır. Emekçilerin en önemli hakkı örgütlenmeleri, en büyük gücü örgütlülükleridir!

Doğa Kolejlerinde çalışan öğretmenler, yaşadıkları tüm sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’nabildirmekte kalmıyorlar, haberleri kendi aralarında da paylaşıyorlar.

Sizlerle haberleşiyoruz ama çağrımızı yineliyoruz. Öğretmen arkadaşlarınıza, velilerinize PE ağını anlatın, birlikte temas kurun. Patronun bundan sonraki tüm girişimlerini bize bildirin.

Unutmayın ki, birlikte daha güçlüyüz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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