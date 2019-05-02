Doğa Koleji öğretmenleri: Maaşlarımızı ödeyin!

Bir süredir işyerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Doğa Koleji öğretmenleri, sorunlarının çözümü için geçtiğimiz günlerde Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’nin kuruluşunu duyurmuştu.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, ödenmeyen maaşlarına dair bir açıklama yaptı.

Doğa Koleji öğretmenlerinin açıklaması şöyle:

Maaşlarımızı Ödeyin!

Doğa Koleji patronu; mayıs ayında olmamıza rağmen nisan ayı maaşlarımızın üçte ikisini, yasal süresini geçirdiği halde ödememekte ısrarlı davranmaktadır.

Artık dayanma gücümüz ve tahammülümüz azalıyor.

Öğretmenler olarak talebimiz: Maaşlarımızın derhal ve koşulsuz ödenmesi, sözleşmemizin gereklerine uyulması ve önümüzdeki eğitim yılının sözleşmelerinin yenilenmesidir. Sözleşme yenilenme gündemini böyle bir dönemde bize karşı tehdit unsuru olarak kullanmaktan vazgeçin.

Yeri geldiğinde bize, öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyorsunuz.

Biz öğretmeniz, öğrencilerimizi herkesten fazla düşünüyoruz. Oysa sizin öğretmenlere karşı sorumluluklarınız aynı zamanda öğrencilerimize karşı sorumluluğunuzdur. Öğrencinin eğitim hakkı, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarıyla bütündür. Siz bu hakkı topyekûn gasp ediyorsunuz.

Artık tehdit edilmek değil, muhatap alınmak istiyoruz.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ