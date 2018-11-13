Türkiye İtalya’da düzenlenen Libya konferansını terk etti

İtalya’da düzenlenen Libya Konferansı’nı terk eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada konferanstan 'derin hayal kırıklığı' ile ayrıldıklarını söyledi. Oktay ayrılma gerekçesi olarak bu sabah Türkiye'nin yer almadığı ve Rusya, Mısır, Fransa, Cezayir, Tunus ve AB’nin katıldığı gayrı-resmi toplantıyı gösterdi.

Türkiye, İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı’ndan çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İtalya'da yapılan Libya konferansını “derin hayal kırıklığı” ile terk ettiğini açıkladı.

'TEK TARAFLI MÜDAHALE'

Dün başlayan konferansa Türkiye'yi temsil etmek üzere giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada “Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Oktay "Türkiye’nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrı resmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir” dedi.

OKTAY’IN SÖZ ETTİĞİ TOPLANTIYA KİM KATILDI?

2011 yılında Libya’ya yönelik NATO müdahalesinin ardından ülkede farklı güç unsurlarının savaşı sürüyor. Ülkenin batısında BM’nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac, doğusundaysa Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu Generali Halife Hafter’in hükümetleri yönetimde bulunuyor.

Ülkedeki rakip iki lider bu sabah konferans programı dışında yapılan bir toplantıda İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte’nin arabuluculuğunda bir araya geldi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantıya Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk katıldı. Toplantıda Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame de hazır bulundu.

İKİ RAKİP LİDER GELECEK YIL SEÇİM YAPILMASINDA ANLAŞTI

Gayrıresmi formatta yapılan toplantıda Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in gelecek yılın ilk yarısında seçimler yapılana kadar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni tanımayı kabul ettiği ileri sürüldü. Ancak toplantıyla ilgili resmi bir sonuç bildirisi yayımlanmadı.

Taraflar son olarak Mayıs ayında Paris’te bir araya gelmiş, bu toplantıda Aralık ayında seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Ancak ülkede çatışmaların yeniden artması nedeniyle bu kararın uygulanamayacağı anlaşılmıştı.

Halife Hafter’in Palermo’da düzenlenen konferansa katılması son dakikaya kadar belirsizdi. Hafter dün akşam katılımcılara verilen akşam yemeğine katılmamış, gece geç saatlerde Palermo’ya gelmişti.

Öte yandan resmi konferansın sonuç bildirgesinde de BM’nin Libya’da gelecek yılın ilkbaharında seçimlere gidilmesi önerisinin kabul edildiği belirtildi.

İtalya Başbakanı Conte'nin Mısır Devlet Başkanı Sisi ile baş başa yaptığı görüşmede ise “Mısır’ı Ortadoğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında bir köşetaşı" olarak nitelediği belirtildi. Conte, Mısır’ı "Libya’da istikrarın, güvenliğin ve ulusal ordunun kurulmasına katkılarından dolayı takdir ettiğini" söyledi.

Afrika’nın en büyük petrol sahasına sahip olan Libya’da siyasi istikrarsızlık nedeniyle petrol üretiminin düşmesi çözüm için uluslararası müdahalelerin artmasını getiriyor.

