ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan ortak 'Libya petrolü' açıklaması

Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı güçlerin Es Sider ve Ras Lanuf petrol limanlarını kontrol altına almasının ardından ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere'den ortak bir açıklama geldi. Açıklamada, “Uluslararası toplum, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını baltalayanlardan hesap soracaktır” denildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İtalya ve İngiltere hükümetleri, Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından Ras Lanuf ve Es Sider petrol limanlarının ve tesislerinin, doğudaki geçici hükümete teslim edildiğini açıklaması üzerine ortak bir açıklama yaptı.

euronews'de yer alan habere göre dörtlü açıklamada, “Libya’da petrol arama yetkisine sahip tek kurumun Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yönetimindeki Ulusal Petrol Kurumu olduğu” belirtildi ve “Uluslararası toplum, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını baltalayanlardan hesap soracaktır” denildi.

Dört ülke hükümeti adına yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın yeniden inşası için hayati öneme sahip petrol kaynaklarının işletmesinin Libya halkına ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında aldığı kararlarda, "BM’nin Libya petrolünün, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne paralel kurulan güçler tarafından yasa dışı yollardan ihraç edilmesi girişiminde bulunulmasını kınadığı" belirtildi.

Dörtlü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Paralel hükümetin Libya rejimini atlatma girişimleri, Libya ekonomisine büyük ölçüde zarar verecek, insani krizi şiddetlendirecek ve Libya'nın genel istikrarını tehlikeye atacaktır. Uluslararası toplum, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını baltalayanlara hesap soracaktır. Bölgedeki silahlı unsurları bu düşmanlığı durdurmaya ve daha fazla hasar oluşmadan önce, koşulsuz olarak, petrol tesislerinden geri çekilmeye çağırıyoruz."

İKTİDAR YARIŞI VE PETROL SAVAŞLARI

Libya’da, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin desteklediği General Halife Hafter’e bağlı güçler Temsilciler Meclisi arasındaki iktidar yarışı sürüyor.

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki mutabakat hükümetine değil, Faraj El-Hassi yönetimindeki Tobruk yönetimine bağlı Petrol Kurumu”na devredilmesine karar verdiğini söylemişti. Mismari, petrol gelirlerinin de doğudaki "paralel hükümet" tarafından yönetileceğini açıkladı.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, 14 Haziran’da, Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Ras Lanuf ve Es Sider petrol bölgesine saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler, 21 Haziran'da Bingazi ile Sirte arasındaki petrol bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.