Libya'nın en büyük petrol sahasında üretim yarıya düşecek

Libya'nın en büyük petrol sahasında yaşanan kaçırılma olaylarının ardından petrol üretiminin yarıya düşeceği açıklandı.

Libya'nın en büyük petrol sahasında silahlı kişiler kimi işçileri kaçırdı. Libya'nın devlet petrol şirketinin açıklamasına göre kaçırılma olaylarının ardından petrol üretiminin yarıya düşmesi bekleniyor.

Libya'nın batısındaki sahada petrol üretimi günde 160 bin varil kadar azaldı. Petrol üretiminin önlem olarak azaltıldığı belirtiliyor.

Kaçırılan dört işçiden ikisinin Cumartesi sabah serbest bırakıldığı, ancak diğer iki kişinin hala rehin tutulduğu bildiriliyor.

Kaçırma olaylarının sebebine dair açıklama yapılmazken, Libya'nın ham petrol akışını istikrarlı hale getirme çabasının benzer olaylar sebebiyle sıkıntıya girdiği aktarılıyor.

Kaçırılmaların yaşandığı Şerara petrol sahası Libya Ulusal Petrol Şirketi, Total SA, Repsol SA, OMV AG ve Equinor ASA'nın ortak kontrolünde.

Libya, 2011'de yaşanan NATO müdahalesinden beri istikrar kazanamadı.