Hafter'e bağlı güçler petrol limanlarını kontrol altına aldı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler iki petrol limanını kontrol altına aldı.

Libya'nın doğusunu kontrol etmekte olan Halife Hafter'e bağlı güçler Es Sider ve Ras Lanuf petrol limanlarını kontrol altına aldı.

Liman çalışanlarının tahliye edildiği ve petrol çıkışının durdurulduğu açıklandı. İki petrol limanının çalışmayı durdurmasıyla birlikte ülkenin günlük petrol üretiminde 450 bin varil düşüş yaşandı.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinden beri Libya'da iç çatışmalar devam ediyor.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ülkenin önemli bir bölümünü kontrol ediyor. Libya Ulusal Ordusu açıklamasında petrol limanlarının yakın zamanda yeniden çalışmaya başlayacağı duyuruluyor.