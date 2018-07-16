Birleşmiş Milletler'den Libya uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'daki mevcut durumun sürdürülemez olduğu ve ülkenin daha da kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'daki gelişmeler hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. Selame, son iki ayda çatışmaların ve şiddet olaylarının arttığına ve kaynakların sürekli yağmalandığına vurgu yaptı.

İnsan kaçakçılığının yapıldığı Libya'da, yabancı savaşçı sayısının artmasının ve petrol endüstrisinin sorunlu olmasının son derece endişe verici olduğunu belirten Salame, "Libya'daki mevcut durum sürdürülemez ve durum daha da geriliyor." dedi.