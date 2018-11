Trump, Suudi Arabistan’ın petrol arzını kısma planına tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) azalan talebi gerekçe göstererek gelecek yıl petrol arzını kısmayı planladığı açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter’dan paylaştığı mesajında Trump “Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretiminde kesintiye gitmeyecek. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" dedi.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!

