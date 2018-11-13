Trump, Suudi Arabistan’ın petrol arzını kısma planına tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’ın gelecek yıl OPEC ülkelerinin petrol arzını kısmayı değerlendirecekleri açıklamasına tepki gösterdi. Trump petrol fiyatlarının arza bağlı olarak düşük olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) azalan talebi gerekçe göstererek gelecek yıl petrol arzını kısmayı planladığı açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter’dan paylaştığı mesajında Trump “Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretiminde kesintiye gitmeyecek. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" dedi.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Kasım 2018

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşün İran’a yönelik yaptırımlarda sekiz ülkeye muafiyet tanınması sonucu olduğunu ileri sürmüş ve "Bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz" demişti.

