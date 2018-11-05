ABD'nin İran yaptırımları başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ikinci yaptırım paketini uygulamaya başladı.

ABD'nin İran'ı hedef alan yaptırım saldırılarının yeni paketi hayata geçirildi.

ABD, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığını kapsayan bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısmayı ve İran'a bu şekilde darbe vurmayı hedefleyen ABD, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.

Bugün itibariyle hayata geçen ikinci yaptırım paketi çerçevesinde ülkenin liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine eklendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cuma günü, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar elimize ulaşmadı" açıklamasını yapmıştı. Türkiye'nin söz konusu yaptırımlardan muaf tutulduğu ileri sürülüyor.