Suudi Arabistan, OPEC'siz bir petrol piyasasını değerlendiriyor

Suudi Arabistan’da devletin fonladığı bir düşünce kuruluşunun OPEC’in dağılmasının petrol piyasalarını nasıl etkileyeceği üzerine bir araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan krallığının bir düşünce kuruluşuna Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) dağılmasının petrol piyasalarına etkilerinin ne olacağına dair araştırma yaptırdığı ortaya çıktı.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan hükümeti OPEC’in olmadığı bir dünyada petrol piyasalarının durumuyla ilgili bir araştırma yaptırıyor.

Araştırmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın krallığa petrol fiyatlarını artırdığına yönelik suçlamalarının ve Suudi Arabistan’a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tepkilerin arttığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekiliyor.



Suudi devletinin fonlandığı düşünce kuruluşunun başkanı Adam Sieminski çalışmanın Trump’ın açıklamalarıyla ilgisi olmadığını söyledi.



Suudi kraliyet ailesinin bir danışmanı “Krallık petrole talebin sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyor. Bu yüzden OPEC sonrasını düşünmeliyiz” diye konuştu.

ABD’de yeniden gündeme gelen ve OPEC üyesi ülkelerin ABD’de yargılanmasının önünü açacak olan Petrol Üretmeyen ve İhraç Etmeyen Karteller Yasası (NOPEC) adlı mevzuatın da Suudi Arabistan’ın OPEC sonrasını değerlendirmesine yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın OPEC üyesi İran’a yönelik ABD yaptırımlarına destek vermesi ve örgüt içindeki ayrılıkların daha çok günyüzüne çıkması da OPEC’in geleceğini yeniden tartışma konusu haline getiriyor.

OPEC’in iki büyük ülkesi Suudi Arabistan ile Rusya arasında son dönemdeki işbirliği ise dikkat çekiyor. İki ülkenin örgüt içindeki hakimiyeti diğer OPEC ülkelerinin eleştirilerine neden oluyor.



Halihazırda Suudi Arabistan OPEC ülkeleri arasında, örgütün günlük toplam 33 milyon varillik ihracatının üçte birini karşılayarak en büyük ihracatçı olma konumunu koruyor. Ancak Suudi Arabistan’ın ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltma arayışında olduğu biliniyor.

