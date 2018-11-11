Umman Petrol Bakanı: OPEC'te çoğunluk kesinti istiyor

Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhi, OPEC ve petrol üreticisi müttefiklerinin büyük bölümünün üretimde kesintiden yana olduğunu açıkladı.

Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhi, OPEC üyelerinin ve petrol üreticisi ülkelerin büyük bölümünün petrol üretiminde kesinti istediğini belirtti. "Çoğumuz bu görüşteyiz" ifadelerini kullanan Ummanlı bakan, istenen kesinti miktarıyla ilgili sayı vermeyi kabul etmedi. OPEC'e dahil olmayan Umman, yine OPEC üyesi olmayan Rusya'nın da katılımıyla birlikte petrol üretiminin düşürülmesini istiyor. ABD ÜRETİMDE ARTIŞTAN YANA ABD Başkanı Donald Trump, petrol üretiminin artırılmasını ve petrol fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. İran'a uygulanan yaptırımlar petrolü de kapsarken, Trump yönetimi ABD müttefiklerinin İran'dan petrol almamasını istiyor. İran'dan boşalan pazar payını Suudi Arabistan ve Rusya'nın doldurduğu görülüyor. İran bu duruma tepki gösteriyor. İLGİLİ HABER ABD-İran kavgası sürerken petrol pazarında Rusya-Suudi Arabistan işbirliği