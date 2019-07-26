Trump: Google'ın Çin'le ilişkilerine bakacağız

ABD Başkanı Trump, Çin’in Google’la ilişkisinin araştırılacağını ve bunun ulusal güvenliği tehdit edip etmeyeceğine 'bakacaklarını' açıkladı. Trump, aynı zamanda Twitter üzerinden Apple’a ABD’de üretim yapma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li teknoloji devi Google’ın Çin’le ilişkisinde belirli ulusal güvenlik sorunları olabileceğini ve hükümetin bunu öğreneceğini söyledi.

Trump, "Google’ın Çin’le ilişkilerine ilişkin milli güvenlik endişeleri olabilir veya olmayabilir. Bir sorun varsa, bunu öğreneceğiz. İçtenlikle umarım ki yoktur" dedi.

GOOGLE HUAWEI İLE İŞBİRLİĞİNİ SINIRLANDIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz aylarda ABD merkezli şirketlerin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

APPLE'A ABD'DE ÜRETİN ÇAĞRISI

Ayrıca Trump, Apple’ın Çin’de yapılan cihazları için Çin’e uygulanan yaptırımlardan vazgeçmeyeceğini de vurguladı. Daha önce Apple, hükümetin Asya ülkesinde yapılan parçaları yaptırımların dışında tutmasını ve bazı Çin mallarına uygulanan yüzde 25'lik yaptırım vergilerinin yeni Mac Pro bilgisayarlarının üretimi için hayati önemde olduğunu belirtti.

Trump, Apple’a üretimi ABD’de yapma çağrısında bulundu.