Trump'tan Şi Cinping'e: Her iki ülke için harika şeyler yapabiliriz

G20’de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmede iki taraf da mevcut ticari anlaşmazlığın ortadan kalkması gerektiği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 zirvesinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek gazetecilere verdiği demeçte, “Hemen raya geri oturduk ve ne olacağını göreceğiz” dedi.

Bugünkü görüşmelerin başında Şi Cinping, yüzleşmeden ziyade diyaloğa olan ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Şi Cinping, “İşbirliği ve diyalog sürtünme ve yüzleşmeden daha iyidir” dedi.

ABD Başkanı Trump’sa, Çin ile adil bir ticaret anlaşmasının “tarihi” olacağını ve “her iki ülke için de gerçekten anıtsal ve harika olacak bir şeyler yapmaya devam edebileceğimizi” söyledi.

ABD-Çin Ticaret Konseyi’ndeki Çin operasyonları başkan yardımcısı Jacob Parker, görüşmelere ilişkin “Müzakerelere geri dönüş, iş dünyası için iyi bir haber ve yavaşça bozulan bir ilişkiye biraz ihtiyaç duyulan kesinliği veriyor... Şimdi, ilişkinin en zor meseleleri üzerinde fikir birliği sağlamanın zor çalışması geliyor, ancak tepeden gelen bir taahhütle iki tarafın çözüme kavuşma yolunda devam edeceğini umuyoruz” diye konuştu.

Görüşmelerden önce Trump, geniş kapsamlı ABD’nin ekonomik reform talepleri konusunda ilerleme kaydedilmediği takdirde Çin’den ABD’ye yapılan neredeyse tüm ithalatı kapsayacak şekilde mevcut yaptırımları uzatma tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Çin’in yıllardır kendisinin fikri mülkiyet haklarını çaldığını, ABD’deki şirketleri ticari sırları Çin’de iş yapma şartı olarak paylaşmaya zorladığını ve devlete ait firmaların endüstrilere hâkim olmalarını sübvanse ettiğini söylüyor.

Görüşmeler Washington'un Pekin'i reform vaatlerinde bulunmakla suçlamasının ardından Mayıs ayında çöktü. Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı üzerinde gümrük tarifelerini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltirken Çin, ABD'ye ithalat vergileri ile misilleme yapmıştı.

Anlaşmazlık ABD-Çin bağları kaynaklı olarak ticaretin ötesine yayılmıştı. Trump yönetimi, Çinli telekom devi Huawei'yi ‘güvenlik tehdidi’ ilan ederek, ABD şirketlerini, firmayla iş yapmasını yasaklamıştı.

ABD’li yetkililer, diğer hükümetleri de Huawei'yi beşinci nesil ya da 5G ağlarını geliştirme çalışmalarından çıkarmaya zorladı.

Trump, Huawei’deki ABD kısıtlamalarının hafifletilmesi, Şi ile bir ticaret anlaşmasında bir faktör olabileceğini öne sürdü.