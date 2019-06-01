ABD Çin ürünlerine yüksek tarife uygulamaya başladı

ABD, deniz yoluyla ulaşan Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD, bugün itibariyle deniz yoluyla ulaşan Çin ürünlerinin çoğuna yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs tarihinde ek gümrük vergisinin arttıralacağı 200 milyar dolarlık ürün listesini açıklamış, ancak o tarihten önce yola çıkan ürünler için ek gümrük vergisini yüzde 10'da tutmuştu.

Ek gümrük vergisi artırımı kapsamına girenler arasında internet modemleri, mobilya, elektrik süpürgesi, baskılı devre kartı gibi ürünler yer alıyor.

13 Mayıs'ta misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürünleri listesine ek gümrük vergisini arttırma kararı alan Çin de kararı bugün uygulamaya başladı.