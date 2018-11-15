Reuters: Suudi koalisyonu Yemen’deki saldırılarını durdurdu

Suudi liderliğindeki koalasyonun Yemen’in Hudeyde kentindeki saldırılarını durdurduğu bildirildi.

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’in Hudeyde kentindeki saldırılarını durdurduğunu bildirdi.

Ajansın konuyla ilgili üç kaynağına dayandırdığı haberine göre, Yemen’in ana liman kenti Hudeyde’deki Suudi saldırıları durduruldu.

Suudi koalisyonu yanlısı bir kaynak ajansa yaptığı açıklamada “Koalisyon sahadaki kuvvetlerine Hudeyde içindeki çatışmaları durdurma talimatı verdi” dedi.

ABD’nin desteğiyle Suudi liderliğindeki koalisyonun 2015'ten beri sürdürdüğü saldırılarda binlerce Yemenli yaşamını yitirdi, Hudeyde Limanı’ndaki kuşatma ülkenin açlıkla yüz yüze kalmasına sebep oldu.

Koalisyonun kararı ABD’den ve BM’den yapılan son ateşkes çağrılarının ardından geldi.

