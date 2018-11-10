ABD, Suudi uçaklarına yakıt ikmalini 'karşılıklı anlaşmayla' durdurdu

ABD, Yemen'i bombalayan Suudi uçaklarına havadan yakıt ikmali desteğini Riyad'dan gelen talep üzerine durduruyor. İki taraftan da yapılan açıklamalarda kararın 'karşılık istişareler' sonucu alındığı bildirildi.

ABD, Yemen'i bombalayan Suudi liderliğindeki koalisyonun savaş uçaklarına havadan yakıt ikmali desteğini karşılıklı anlaşmayla durduruyor.

Yemen’de Suudi Arabistan’ın saldırıları ve kuşatması sonucu giderek ağırlaşan insani durumun daha çok gündeme geldiği bir sırada alınan bu kararın ABD’ye yönelik eleştirileri hafifletmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Ancak ABD savaş uçaklarının yakıt ikmali desteğini durdurmasının Yemen’deki krizin hafiflemesine herhangi bir etkisi olmayacağı dile getiriliyor. Zira Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının yalnızca beşte-birinin ABD’den yakıt ikmali desteği aldığı bildiriliyor.

2015 yılından beri Yemen’de saldırılarını sürdüren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından bugün yapılan açıklamada “Kraliyet ve Koalisyon son dönemde Yemen’de havadan yakıt ikmalini kendi başına yürütebilecek ölçüde kapasitesini artırmıştır. Bunun sonucu olarak ABD ile yapılan istişarelerde Koalisyon, ABD’den Yemen’deki operasyonlarında havadan yakıt ikmali desteğini durdurmasını talep etmiştir” denildi.

Suudi kanalı Al Arabiya’da yayımlanan haberde Suudi Arabistan’ın yakıt ikmali yapabilecek 23 uçağa sahip olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de yaptığı açıklamada kararın karşılıklı istişareler sonucu alındığını belirtti.

ABD’de gelecek hafta Kongre’de yapılacak görüşmelerde Yemen’i bombalayan Suudi Arabistan uçaklarına ABD’nin yakıt ikmali desteğinin gündeme gelmesi bekleniyordu.

