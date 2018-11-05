Trump’a göre Yemen’de çocukların ölümü bombacıların beceriksizliği

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’ın Yemen’e hava saldırısında 40 çocuğun ölümünü ‘silahları nasıl kullanacağını bilmeyenlerin işi’ olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın ağustos ayında Yemen’de bir okul servisini vurarak 40’ı çocuk 51 kişiyi öldürdüğü hava saldırısında bombacıların silahları düzgün kullanmayı bilmediklerini öne sürdü. Saldırıda yaşamını yitiren çocuklar 6 ila 11 yaşları arasındaydı.

ABD’nin Suudi Arabistan’a sağladığı bombaların Yemen’de çocukların ölümüne yol açmasından rahatsızlık duyup duymadığını soran Axios muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta Trump, çok rahatsızlık duymadığını söyledi ve ekledi: “O temel olarak silahların nasıl kullanılacağını bilmeyen insanların işiydi ki bu korkunç bir şey”.

ABD’nin Yemen’deki durumu "dikkatle" takip ettiğini söyleyen Trump, Suudi Arabistanlı yetkililerle konuşacağı çok şey olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’ın liderliğindeki koalisyon Yemen’de Husilere saldırılarını 2015 yılından beri sürdürüyor.

Koalisyon ağustos ayındaki saldırıda çocukları yanlışlıkla vurduğunu ileri sürmüş ve sorumlular hakkında soruşturma açılacağını açıklamıştı.

Koalisyonun saldırılarında bugüne kadar 10 bin Yemenli yaşamını yitirdi. Saldırılar ve kuşatma nedeniyle Yemen’de milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor.

