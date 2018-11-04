Suudi koalisyonu Hudeyde operasyonunu başlattı: 53 Husi öldürüldü...

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Hudeyde kentine saldırıları sonucu 53 Husi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan koalisyonu, Hudeyde'ye karadan ve havadan saldırılar gerçekleştiriyor. Liman kentine düzenlenen saldırılarda yalnızca son 24 saate Husilere bağlı 53 kişi yaşamını yitirdi.

AFP'nin haberine göre liman kenti Hudeyde'nin içerisinde ve kentte bulunan üniversite etrafında çatışmalar arttı.

Suudi koalisyonundan uçaklar Husilere karşı onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suudi koalisyonunun saldırılarda en az 13 kayıp verdiği belirtiliyor.

SUUDİ KOALİSYONUNDAN ON BİNLERCE ASKER BÖLGEDE

Hudeyde kenti yakınlarında on binlerce Suudi gücü bulunuyor. Husiler kenti savunmak için uzun süredir hazırlık yapıyor.

Yemen'e yapılan insani yardımların yüzde 70'i Hudeyde kenti üzerinden dağıtılıyor. Kent bu sebeple büyük önem taşıyor.

ÜLKEDE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

Suudi Arabistan ve müttefikleri 2015'in Mart ayından beri Yemen'e saldırılarda bulunuyor. Ülkenin sivil altyapısı Suudi Arabistan tarafından tamamen yok edilmiş durumda.

Hudeyde'ye yapılan saldırılar ülkedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Ülkenin büyük bölümü temiz su, gıda ve sağlığa erişim sağlayamıyor.