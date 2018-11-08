Suudi Arabistan'dan yüzsüz açıklama: Yemenli çocukların yanındayız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, Yemenli çocukların fotoğrafının yer aldığı 'Sizin çocuklarınız... bizim çocuklarımız' yazılı afiş paylaşıldı. Suudi işgali sebebiyle Yemen'de en az 400 bin çocuk açlıktan ölümle yüz yüze.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken bir afiş paylaşıldı.

Suudi devlet ajansının da imzası bulunan afişte, Yemenli çocuklar okul sıralarında gülümserken resmedildi ve "Sizin çocuklarınız... Bizim çocuklarımız" sloganı yer aldı. İngilizce "Yemen'in yanındayız" anlamına gelen "#WeStandWithYemen" hashtaginin kullanıldığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından "yüzsüzlük" olarak tanımlandı.

UNICEF'in raporuna göre, Suudi işgaline direnen Yemen'de 400 bin çocuk "şiddetli akut beslenme yetersizliği" yaşıyor. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save the Children'ın son raporuna göre ise, Yemen’de 5 milyonun üzerinde çocuk açlıkla yüz yüze.

Yemen'de çocuklar, yalnızca açlık ve abluka koşullarının yol açtığı hastalıklar sebebiyle değil, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) oluşturduğu işgal koalisyonunun sivilleri hedef alan bombalı saldırıları sebebiyle de acı çekiyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında bunun çarpıcı bir örneği Hudeyde'de yaşanmış, Suudi hava saldırısında 22'si çocuk olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirmişti.

BAE merkezli Al-Khaleej gazetesi ise, çocukları hedef alan saldırı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Suudi yetkililere Prens Salman'ın "Uluslararası eleştiriler umrunuzda olmasın. Yemen'de kuşakların bilincinde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. Çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin Suudi Arabistan'ın adı telaffuz edildiğinde korkudan titremesini istiyoruz" şeklinde talimat verdiği iddiasını sayfalarına taşımıştı.