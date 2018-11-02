Birleşmiş Milletler'den Yemen çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de, krizin ciddi boyutlara ulaştığını ve kıtlığın yaklaştığını belirterek, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Guterres, "Yemen bugün uçurumun eşiğinde duruyor" derken olası felaketi önlemek için atılması gereken adımları "Özellikle nüfusun yoğun olduğu ve kritik altyapının bulunduğu bölgelerde çatışmalara derhal son verilmesi, ticari ve insani gıda, yakıt gibi ürünlerin kısıtlama olmaksızın ülkeye girişine izin verilmesi, döviz kurunu dengeleme ve maaşları ödeme gibi kritik adımlar atılarak Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve insani yardım kuruluşlarının erişim alanlarını genişletebilmeleri için uluslararası finansal desteğin artırılması" şeklinde sıraladı.

Ülkedeki tarafların müzakerelere başlamaya hazır olduğu yönündeki açıklamaları ise memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres "Yemen'de barış fırsatı var ve bu fırsat elden gitmemeli. Tarafları, bu ay sonunda BM denetiminde yapılacak istişarelerde, diyalog yoluyla engelleri aşmaya ve sorunları çözmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere ve diğer paydaşlara da bu krizi sona erdirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yapıyorum" dedi.