Husi lideri Washington Post'a yazdı: ABD'nin barış çağrıları boş laf

Yemen’e karşı Suudi liderliğindeki koalisyon bozuluyor. Washington Post gazetesi Husi liderine sayfalarını açtı. Husilerin lideri, makalesinde ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Yemen'de barış çağrıları yapmasını 'zevahiri kurtarma çabası' diye niteledi. Ancak gazetenin Suudi Arabistan'ın hedefindeki Husilere sayfalarını açması, Yemen’e saldıran Suudi liderliğindeki koalisyonuna ABD’nin desteğinde sona gelindiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi Yemen’de Suudi koalisyonunun hedefindeki Husilerin lideri Muhammed Ali El-Husi’nin bir makalesine yer verdi.

Husilerin Yüksek Devrimci Komite Başkanı El-Husi makalesinde Suudi-ABD-Birleşik Arap Emirlikleri’nin koalisyonu tarafından Yemen’de sürdürülen hava saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Koalisyonun 2015 yılından beri sürdürdüğü saldırılarda binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini, Hudeyde’deki kuşatma sonucu milyonların açlık ve hastalıklarla yüz yüze olduğunu vurgulayan El-Husi, çatışmalara son verilmesi için koalisyonun hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.



Hava saldırılarının kesilmesi durumunda füze saldırılarını durduracaklarını belirten El-Husi, ABD’nin en başından itibaren çatışmayı sona erdirecek nüfuza sahipken, müttefiki Suudi Arabistan’ı korumayı tercih ettiğini ancak Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Washington'un Suudi Arabistan Veliaht Prensine olan desteğinin sorgulanmaya başlandığını dile getirdi.

'ABD'NİN SAVAŞI DURDURMA ÇAĞRILARI BOŞ LAF'

Koalisyonun son olarak Yemen'in ana tedarik limanının bulunduğu Hudeyde'de saldırılarını yoğunlaştırmasının ABD’nin çatışmaların sona ermesi yönündeki çağrılarının “boş laf” olduğunu gösterdiğini belirten El-Husi, ABD’nin son açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirtti.



Suudi Arabistan’ın vahşi uygulamalarının Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bir kez daha günyüzüne çıktığına işaret eden Husi lideri uluslararası kamuoyunun ve BM’nin Yemen’deki insani duruma ilişkin uyarılarına karşın koalisyonun saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

ABD’nin kendisini “dürüst bir arabulucu” gibi göstermek istediğini ancak Yemen’e karşı saldırganlıkta öncülük ettiğini belirten El-Husi “Biz kendimizi savunuyoruz. Ancak bizim Yemen’i yasaklanmış silahlarla bombalayanlar gibi savaş uçaklarımız yok” dedi.

'KAŞIKÇI CİNAYETİNDE KÜÇÜK DÜŞEN ABD, ZEVAHİRİ KURTARMA ÇABASINDA'

Yemen’deki savaşı sonlandırmaya hazır olduklarını ve bunun için koalisyonun hava saldırılarını durdurması gerektiğini belirten El-Husi, ABD’nin Yemen’de savaşa son verme çağrılarının Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda Washington’un isteklerini duymazdan gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından küçük düşürülmesi sonucu zevahiri kurtarma çabası olarak açıklanabileceğini söyledi. El-Husi makalesinde ABD Başkanı Trump ve yönetiminin silah satışından elde ettikleri ekonomik getirileri gözeterek Yemen’deki savaşı tırmandırmayı tercih ettiklerini yazdı.



Husi lideri makalenin son satırlarında kendilerinin barışı sevdiklerine ve buna hazır olduklarına işaret ederek “Yemenliler barış çağrısı yapmaya ve barışı sevmeye devam edecek” dedi.

ABD DIŞİŞLERİNDEN PRENS SELMAN'A YEMEN ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayımlanan açıklamada Bakan Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm sorumluların yargılanmaları konusunun ele alındığı ve Washington’un Yemen’deki savaşın barışçıl çözümü için çağrı yaptığı ifade edilmişti.

ABD haftasonu verdiği kararda da Yemen’i bombalayan Suudi Arabistan savaş uçaklarına havadan yakıt ikmalini durdurduğunu duyurmuştu. Bu kararın Suudi koalisyonuyla yapılan karşılıklı istişareler sonucu alındığı belirtilmişti.

