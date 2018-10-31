ANALİZ I Kral'ın kardeşi ülkeye döndü: Arabistan karışabilir

Suudi Kralı Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, uzun sürenin ardından Suudi Arabistan'a geri döndü. Ahmed bin Abdülaziz'in ABD ve İngiltere'den güvence aldığı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı harekete geçeceği söyleniyor.

Suudi Kralı Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, Londra'da yaşadığı uzun zamanın ardından Suudi Arabistan'a geri döndü.

Middle East Eye'a yazan David Hearst, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a muhalif bir isim olan Ahmed bin Abdülaziz'in, ABD ve İngiltere'den aldığı güvenlik garantisinin ardından Riyad'a gittiğini öne sürdü.

MUHAMMED BİN SELMAN'A KARŞI HAREKETE GEÇECEK

Prens Ahmed'e yakın Suudi kaynakların aktardığına göre Suud ailesinden isimler Muhammed bin Selman'dan rahatsızlık duyuyor.

Middle East Eye'a açıklamada bulunan bir kaynak, "Prens bu değişimlerde rol oynamak istiyor, bu yeni bir düzenlemeyle ya kendisinin ana bir rol oynayacağı ya da Muhammed bin Selman'a bir alternatif seçeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a dönen prensin, Muhammed bin Selman'a karşı harekete geçeceği söylenirken, kararın "ABD ve İngiltere'den yetkililerle görüşmelerin ardından alındığı" belirtiliyor.

'KRAL ABDÜLAZİZ'İN OĞULLARINA DOKUNULAMADI'

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Muhammed bin Selman, kendisinden rahatsız olan kraliyet üyelerine karşı operasyon gerçekleştirmişti. Ancak operasyonda eski Suudi Kralı Abdülaziz'in oğullarına dokunamamıştı.

Prens Ahmed bin Abdülaziz'in, konumu sebebiyle de Muhammed bin Selman için dokunulmaz olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi, Suudi Arabistan'ı fiilen yönetse de, aile içerisindeki ilişkiler kimi isimlere karşı adım atmasını engelliyor.

KAŞIKÇI OLAYI ETKEN OLDU

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında verilen tepkiler, Muhammed bin Selman'ın konumunu sarstı.

"Reformist" olarak görünmek için büyük çaba harcayan ve Batı basınına sıklıkla açıklamalar yapan Suudi prens, Kaşıkçı olayından sonra gözden düştü.

Suudi Veliaht Prensi'nin aile içerisinde "krallığın itibarına zarar vermesi" sebebiyle tepki gördüğü ve değiştirilmesinden yana olan kişiler olduğu konuşuluyordu.

Kaşıkçı olayının büyümesiyle birlikte, Muhammed bin Selman'ın babası Kral Selman devreye girmiş, ülkeye karşı açıklamaları engellemek için ikili görüşmelerde bulunmuştu.

'ÜÇ ÜST DÜZEY PRENS DESTEK VERİYOR'

Yazıya göre Suudi Arabistan içerisinden üç üst düzey prens, Prens Ahmed'in hamlesine destek veriyor. Bu kişilerin "güvenlik sebebiyle" isimlerini veremedikleri, ancak orduda önemli konumlarda oldukları söyleniyor.

New York Times'a yazan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Susan Rice, ABD politikasının "Suudi kraliyet ailesine baskı yaparak Muhammed bin Selman'a alternatif bulmak" olması gerektiğini savunmuştu.

Rice, ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkisine zarar vermek yerine Suudi Veliaht Prensi devreden çıkarma yolunu seçmesi gerektiğini söylemişti. Prens Ahmed'in Suudi Arabistan'a gitmesi, bu politikayla uyumlu görünüyor.

'PRENS AHMED ÜÇ KERE KARŞI ÇIKTI'

Kaşıkçı olayı öncesinde Prens Ahmed'in Muhammed bin Selman'a üç farklı olayda muhaliflik yaptığı belirtiliyor.

Yazıya göre ilk kez 2017 yazında Muhammed bin Selman'ın Suudi Veliaht Prensi olmasına karşı çıkan Prens Ahmed, biat yemini etmeyi kabul etmedi.

Prens Ahmed, kardeşi Abdülrahman bin Abdülaziz öldüğünde verdiği resepsiyonda da, yalnızca Kral Abdülaziz ve Kral Selman'ın fotoğraflarını astı. Muhammed bin Selman'ın fotoğrafının bulunmaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay yaşanan olaydaysa Bahreyn ve Yemen'de yaşananlar sebebiyle Londra'daki evinin önünde protesto düzenlenen Prens Ahmed, protestoculara "Kral Selman ve Veliaht Prensi suçlamalarını" söyledi.

Suudi Veliaht Prensi, 2015'ten beri süren ve hala askeri zafer sağlanamayan Yemen operasyonu sebebiyle de tepki çekiyor.