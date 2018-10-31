ABD'den Yemen'de 'ateşkes' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklama yaparak Yemen'de ateşkes istedi. Suudi koalisyonu Hudeyde limanına 10 bin askerin katılacağı yeni bir saldırıya hazırlanıyor. ABD, Suudi Arabistan'a milyarlarca dolarlık silah satıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de "çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini" belirterek ateşkes çağrısında bulundu.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini" söyledi.

​ABD'li bakan, "ABD, tarafları, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Yemen'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması için desteklemeye çağırıyor. Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ve düşmanlıkların sona ermesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZ GÖRÜÜŞMELER BAŞLAMALI'

Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Bu kasım ayında, çatışmanın temel sorunlarını ele alınmasına yönelik güven artırıcı önlemler uygulanması, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı" değerlendirmesini yaptı.

MATTİS DE 'ATEŞKES' İSTEDİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis de ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Yemen'de 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen'e karşı askeri saldırılarda bulunuyor.

SUUDİLER SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentinde yeni bir operasyona hazırlanmaya devam ediyor. Operasyona 10 bin askerin katılacağı söyleniyor.

Ülkeye insani yardımların girdiği liman olan Hudeyde'ye yapılacak bir operasyon, ülkedeki insani krizin daha da derinleşmesi anlamına geliyor.

SUUDİLER SİLAHLARINI ABD'DEN ALIYOR

ABD ve Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmayla 10 yılı kapsayan bir süre için 350 milyar dolarlık silah anlaşmasına varılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de kullandığı ve on binlerce sivilin ölümüne sebep olan silahları ABD'den tedarik ettiği biliniyor.

ABD, Suudi koalisyonunun saldırılarına "doğrudan destek" vermese de, milyonlarca insanın kıtlıkla karşı karşıya kaldığı Yemen müdahalesinden dolaylı olarak sorumlu tutuluyor.

Cemal Kaşıkçı olayının ardından, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki silah ticareti yeniden tartışılmaya başlanmıştı.