Yemen aşiretleri 'Hudeyde'de Suudi ve ABD'li düşmanları yenmek' için toplandı

Yemenli aşiretler, Husilere desteklerini açıklamak ve Hudeyde'de Suudilere karşı savaşmak için toplandı.

Yemenli yerel aşiretler, Sana'da toplanarak Husilere desteklerini duyurdu. Aşiretler, Hudeyde'de Suudi önderliğindeki koalisyonla savaşacaklarını bildirdi.

Savaşçıları taşıyan mühimmat yüklü araçlar Sana'ya gelirken, Yemenli aşiret üyeleri Hudeyde'ye giderek "Suudi ve ABD'li düşmanları yeneceklerini" açıkladı.

2015 Mart ayndan beri Suudi müdahalesinde olan Yemen'e gıda ve ilaç yardımı için liman kenti Hudeyde kullanılıyordu. Suudiler bu sebeple Husi kontrolündeki limana saldırı başlattı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Suudi işgalinin sonucu olarak Yemen'de 8,4 milyon insan kıtlık yaşıyor.

Hudeyde'de başlayan çatışmalarla birlikte insani kriz daha da derinleşti.