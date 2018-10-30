Suudi koalisyonu Yemen'de yeni operasyon başlatacak

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentinde yeni bir operasyona hazırlanıyor. Operasyona 10 bin askerin katılacağı söyleniyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentine yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Husilerin kontrolündeki liman kentine yapılacak operasyona 10 bin askerin katılacağı söyleniyor.

AFP'nin haberine göre operasyon "günler içinde" başlayabilir. Operasyona katılacak güçler arasında Sudan'dan gelen birlikler de bulunuyor.

Husilerin geçtiğimiz haftalarda olası bir saldırı için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

HUDEYDE İNSANİ DURUM İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Hudeyde, ülkeye insani yardımların geldiği liman olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Hudeyde'ye yapılan geçmiş operasyonlar ülkedeki insani krizin derinleşmesine yol açmıştı.

2015 yılından beri Yemen'e müdahale eden Suudi güçleri, ülkede askeri zafer kazanmayı başaramadı. Ancak sivil altyapıyı tamamen yok eden Suudi koalisyonu, ülkede gıda, su ve tıbbi hizmetlere ulaşımı neredeyse imkansız hale getirdi.

Kıtlık tehlikesi ve kolera salgını yaşayan Yemen'de, on binlerce sivil Suudi müdahalesi sebebiyle yaşamını yitirdi.