BM Yemen’de acil ateşkes çağrısı önerisini reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırısı altındaki Hudeyde kentinde acil ateşkes çağrısında bulunulması yönündeki öneriyi reddetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırısı altındaki Hudeyde çevresinde acil ateşkes çağrısı yapılması önerisini reddetti. Yemen’in stratejik önemdeki Hudeyde Limanı’nın zarar görmesi durumunda milyonlarca kişi açlıkla yüz yüze kalacak.

İsveç’in sunduğu öneri BMGK’yi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki koalisyon güçlerine ateşkes çağrısı yapmaya çağırıyordu. Öneriye ABD ve İngiltere karşı çıktı.

BMGK, ateşkes çağrısı yapmak yerine “tüm tarafları uluslararası insan hakları yasalarından doğan yükümlülüklere göre hareket etmeye” çağırdı.