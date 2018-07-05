Oxfam’dan 'Hudeyde' açıklaması: Yarım milyon insan su, gıda, sağlık sorunu çekiyor

Oxfam, Yemen’in Hudeyde kentinde yarım milyon sivilin su, gıda ve sağlık sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

İngiliz kuruluş Oxfam, Yemen’in Hudeyde kentinde yaşanan çatışmaların ardından binlerce sivilin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Oxfam, açıklamasına göre Suudi saldırısının ardından 80 bin sivil kentten ayrıldı.

Açıklamada Hudeyde’de yarım milyondan fazla insanın gıda, su ve sağlık sıkıntısından ciddi şekilde etkilendiği ve bölgede kolera riskinin arttığı ifade edildi.

Oxfam’ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey, "600 bin kişinin kaderi gerçekten tehlikede. Çünkü Hudeyde kenti gerçek bir baskı ve korku altında. Bu sadece büyük ölçekli kayıplarla sonuçlanacaktır. Asıl korku, bunun yalnızca hayatın yaygın kaybına yol açacak bir saldırıya öncülük etmesidir. Hudeyde kentinin bir mezarlığa dönüşmesine izin verilemez. Bu yıkımı durdurmak için hala zaman var" ifadelerini kullandı.

Hudeyde limanı ülkeye ithal edilen gıda ve ilaçların çoğunu temin eden anahtar limanı olduğu için limanın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor. Buna karşın Suudi Arabistan liman kentine saldırıları durdurmak istemiyor.