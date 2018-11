Yardım kuruluşlarına göre Yemen'de 14 milyon kişi kıtlık sınırında

Otuz beş Yemenli ve uluslararası sivil toplum kuruluşu Yemen'e dair açıklama yaparak, 14 milyon Yemenlinin kıtlık sınırında olduğunu duyurdu.

Sivil toplum kuruluşlarından Yemen'de çatışmaların sona ermesini talep eden bir açıklama geldi. Açıklamada 14 milyon Yemenlinin "kıtlık sınırında olduğu" ifade edildi.

Al Monitor haberine göre otuz beş Yemenli ve uluslararası yardım kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, "14 milyon erkek, kadın ve çocuk kıtlık sınırında, daha önce hiç bu kadar acil eyleme geçilmesi gerekmemişti" denildi.

İmzacı kuruluşlar arasında International Federation for Human Rights (FIDH), Action Against Hunger, CARE International, Oxfam, Doctors of the World ve kimi yerel örgütler bulunuyor.

Hükümetlere yapılan çağrıda, Yemen'de şiddetin durdurulması, ülkeye silah tedarikine son verilmesi istendi.

2015'TEN BERİ SUUDİ ASKERİ MÜDAHALESİ ALTINDA

Bölgenin en yoksul ülkesi Yemen, 2015 yılından beri Suudi Arabistan'ın askeri müdahalesi altında.

Ülkenin sivil altyapısını yok eden ve ülkede insani kriz başlatan Suudi güçleri, son olarak ülkeye insani yardımın geldiği Hudeyde limanını hedef alıyor.

Yapılan açıklamaya göre Yemen'in para biriminin çöküşü sebebiyle, Yemen'de çalışanlara ödeme yapılamıyor. Bu durum krizi daha da derinleştiriyor.

Ülkede sağlık altyapısının çökmesi sebebiyle kolera ve benzeri salgınlar yaşanıyor.