Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan'a silah ambargosu çağrısı

Bugün Alman vekiller tarafından Avrupa Parlamentosu'na verilen karar tasarısı ile Suudi Arabistan ve ortadoğudaki çatışmalı bölgelere silah ihracatını engelleme çağrısında bulunuldu.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Suudi Arabistan’a silah satışında ambargo uygulanmasına yönelik karar tasarısı onaylandı.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda Birleşik Sol Grubun (GUE/NGL) Alman üyesi Sabine Lösing'in hazırladığı rapor ve konuyla ilgili bir karar tasarısı görüşülerek oylandı.

150'ye karşı 427 kabul ve 97 çekimser oyla kabul edilen kararda, üye ülkelerin ihraç edilen silahların kontrolünde başarılı olamadığı, silah ihracında daha çok şeffaflık ve kuralların ihlali halinde bir yaptırım mekanizmasının devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Avrupa Birliği (AB) çıkışlı silahların, Yemen'deki çatışmaları şiddetlendirdiği ve bu nedenle Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyona ambargo uygulanması çağrısı yapıldı.

'ÜYE ÜLKELER KURALLARI İHLAL EDİYOR'

AB ülkelerinin silah ihracatını belirleyen kuralların sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak etkili bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen kararda, üye ülkelerin bu kuralları sistematik şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

Kararda, AB ülkelerinin ortak silah ihracatını belirleyen 8 kuraldan 6'sının ihlal edildiği, Yemen'deki deniz blokajını AB'nin sattığı savaş gemilerinin sağladığı ve Yemen halkının çektiği acılara neden olan bombalamaların da AB ülkeleri tarafından satılan uçak ve bombalar ile düzenlendiği kaydedildi.

IŞİD'İN ELİNE GEÇEN SİLAHLAR...

IŞİD’in elindeki AB yapımı silahların sayısına dikkat çekilen görüşmelerde bu yöndeki ilgili kararların Bulgaristan ve Romanya gibi bazı ülkeler tarafından çiğnediği belirtildi.

AB, silah satışı sıralamasında dünyada ABD'den sonra ikinci sırada geliyor. Dünyadaki silahların yüzde 27'sini üretip satan AB, bu satışın yüzde 40,5'ini Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya gerçekleştirdi. 19. Yıllık Silah İhracatı Raporu'nda, bu satışların 57,9 milyar avro eden büyük bir kısmının Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapıldığı belirtildi.