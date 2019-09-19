Bulgar vekilden AB Komisyonu'na çağrı: Volkswagen'in fabrikasını Türkiye'de kurmasını engelleyin

Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, AB Komisyonu'na çağrıda bulunarak Alman otomotiv firması Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önlenmesini istedi.

Bulgaristan Milliyetçi Hareket Partili, Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na çağrıda bulunarak Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmasının engellenmesini talep etti.

Bulgaristan medyasına konuşan Cambazki, Alman şirketin fabrikasını "çevreyle ilgili hiçbir mevzuata uymayan ve havayı dilediği gibi kirleten, insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan ve hapse atan Türkiye'de" inşa etme kararı almak üzere olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre 1 Kasım'da göreve başlayacak olan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e seslenen Cambazki, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin önüne geçilmesini ve "Avrupa'nın paralarının İslamlaşma sürecinde bulunan ülkeye gönderilmemesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finanse edilmesinin önüne geçilmesini" talep etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili "Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli" açıklamasında bulunmuştu.

