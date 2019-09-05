Volkswagen fabrikası paylaşılamıyor: Bir mektup da CHP'den

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli imtiyazlar önererek Türkiye'de kurulmasını istediği Volkswagen’in yeni fabrikası CHP içinde de yarış konusu haline geldi. CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'li vekillere fabrikanın kentlerinde kurulması için daha çok çalışma yapma çağrısında bulunurken, şimdi de CHP'nin Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, fabrikanın Manisa'da yapılması için şirkete mektup yolladığını açıkladı.

Volkswagen’in Türkiye ile Bulgaristan arasında rekabet konusu olan yeni fabrikası şimdi de kentler arasında paylaşım krizine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli imtiyazlar önererek Türkiye'de kurulmasını istediği fabrika için AKP'li ve CHP'li belediyelerden "fabrika bu kente kurulmalı" açıklamaları gelmeye devam ediyor.

CHP İÇİNDE YARIŞ BAŞLADI

Geçtiğimiz ay Volkswagen'in yeni fabrikayı İzmir'de kurma kararı aldığı iddia edilirken, bu konuda resmi bir gelişme yaşanmadı.

Bu süreçte devreye giren CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin Aydın vekillerine fabrikanın kentlerinde kurulması için daha çok çalışma yapma çağrısında bulunurken, şimdi de CHP'nin Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, fabrikanın Manisa'da yapılması için şirkete mektup yolladığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,Volkswagen’in Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrikanın yeri için Manisa’yı tercih etmesini beklediklerini belirterek, konuya ilişkin olarak Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Volkswagen’da örgütlü IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Jörg Hoffman’a birer mektup gönderdi. Özel, Diess’e gönderdiği mektubunda, “Fabrikanın kurulacağı yer olarak Manisa’yı tercih etmenizi bekliyoruz. Bu kararınız, Manisamıza büyük ve çok olumlu bir etki yapacaktır” ifadesini kullandı.