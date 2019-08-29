Volkswagen yeni fabrika için vergi pazarlığında

Volkswagen’ın yeni fabrikasını Türkiye’de kurmak için Ankara ile taşıt vergisi konusunda pazarlık yürüttüğü öne sürülüyor.

Alman otomobil şirketi Volkswagen’ın yeni fabrikasını Türkiye’de kurmak için Ankara ile taşıt vergileri konusunda pazarlık yürüttüğü öne sürüldü.

Reuters’ın adını açıklamadığı kaynaklarına göre, şirket 1 milyar avro tutarında fabrika yatırımı için nihai kararını bu pazarlıklar sonrasında verecek.

Reuters ajansı bir kaynağının, Volkswagen’ın yeni fabrikasını Türkiye’de kurmaya yakın olduğunu söylediğini ve “Sadece vergi konusunda Türkiye’den bazı düzenleme talepleri var” dediğini duyurdu.

Ancak şirketin taşıt vergisi sisteminde ne gibi taahhütler istediği belirtilmedi.

Reuters kendisine konuşan bir kaynağının “Türkiye’nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen’in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını” öne sürdü.

Ajansın bir başka kaynağı ise “Sadece şu anda vergi sistemine dair bir konu kaldı” diyerek görüş ayrılıklarının giderilebileceğini belirtti ve “Hemen olmasa da belli dönem için uygulama taahhüdü yeterli olabilir. Bu talebin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi gündemde. Kısa sürede nihai karar çıkacaktır” diye ekledi.