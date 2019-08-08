Volkswagen'e Erdoğan imtiyazı: Gümrüksüz otomobil ithalat izni geldi

Alman otomotiv devi Volkswagen, kuracağı yeni fabrika için Ankara'dan imtiyazlar alması sonucu tesisini Manisa'ya açacağı gündeme gelmişti. Erdoğan'ın Volkswagen'e vergi indirimi ve devlet yöneticilerini düşünerek 40 bin Passat satın alma garantisi verdiği iddia edilmişti. Bulgaristan'ın da devreye girmesiyle teşvik paketi genişletildi. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye'de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlandı.

Alman otomotiv devi Volkswagen kuracağı yeni fabrika için Türkiye ile Bulgaristan arasında karar kılmaya çalışırken, hükümetten Volkswagen'e de imtiyaz tanıyan bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verildi.

Hükümet yeni otomobil fabrikası yatırımı çekmek için teşvik yasalarındaki imtiyazları genişletmeye başladı. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye'de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlandı.

MOTORLA YÜZDE 15'E ÇIKAR

Değiştirilen kararnamede 7 yıl önce yasada yer alan şu bölüm ise aynen devam ediyor: "Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 15'ini aşamaz. Ancak belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithalatına izin verilebilir."