Erdoğan Volkswagen CEO'su ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Volkswagen CEO'sunun Türkiye'de Volkswagen fabrikası kurulması için görüştüğü belirtildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Volkswagen (VW) CEO'sunun Türkiye'de Volkswagen fabrikası kurulması için görüştüğü belirtildi.

Reuters’a bilgi veren üç Türk yetkili, VW’nin Türkiye 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımının "neredeyse kesin" olduğunu belirtti.

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi olan VW'den bir Türk yetkili ise, Erdoğan’ın bu hafta VW’den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede fabrika kurulmasına ilişkin pürüzlerin giderildiğini ifade etti.

VW'den bir yabancı kaynak da nihai anlaşmanın birkaç hafta içinde ulaşılacağını tahmin ettiğini ve fabrikanın Manisa’da kurulmasının beklendiğini belirtti.