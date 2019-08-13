Bulgaristan’dan Volkswagen’a Türkiye mesajı: Balkanlar için olumsuz mesaj olur

Alman otomotiv tekeli Volkwagen’ın yeni kuracağı fabrika için Türkiye ile Bulgaristan arasındaki rekabet sürüyor. Bulgaristan eski devlet başkanı Plevneliev şirketin yeni fabrikası için Türkiye’yi seçmesinin Balkan ülkelerindeki ‘demokrat insanlara’ olumsuz mesaj olacağı yorumunda bulundu.

Alman otomotiv tekeli Volkswagen’ın yeni kuracağı fabrika için Türkiye ile anlaştığı iddiaları yaygınlık kazanırken, Bulgaristan’dan yeni teklif sunacakları mesajı geldi. Bulgaristan’ın eski devlet başkanı Rosen Plevneliev şirkete yeni fabrika için Türkiye yerine Bulgaristan'ı seçmesi için öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını belirtti ve “Türkiye’nin tercih edilmesi, Balkan ülkelerinde demokrat düşüncedeki tüm insanlar açısından son derece olumsuz mesaj olur” yorumunu yaptı.

Sputnik’in aktardığına göre yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan'da Başbakan Boris Borisov’un hâlâ şanslarının yüksek olduğunu söylemesinin ardından eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev de Volkswagen’e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını belirtti.

NOVA televizyon kanalına konuşan Plevneliev, şunları söyledi:

"Bulgaristan yeni Volkswagen fabrikasının topraklarında kurulması için yarışmaya devam etmekle kalmıyor. Ülkemiz, sürecin lehimize gelişmesini sağlayabilecek avantajlara sahip. Teklifimizi optimize etmenin yolunu bulduk. Yakında Bulgaristan, öncekinden çok daha güzel teklif sunacak.”

'VOLKSWAGEN’A AB VE NATO ÜYELİĞİMİZDEN GURUR DUYDUĞUMUZ GÖSTERECEĞİZ’

Bulgaristan’ın bu projenin kendi topraklarında gerçekleştirilmesi için elindeki tüm yasal yöntemleri kullanmaya devam edeceğini vurgulayan eski devlet başkanı, “Böylece Volkswagen’e AB ve NATO üyeliğimizden gurur duyduğumuzu ve kendilerine en uygun teklif sunacağımızı göstermiş olacağız” dedi.

Fabrikanın inşası için Türkiye’nin seçilmesinin “Balkan ülkelerindeki demokrat düşüncede olan tüm insanlar açısından son derece olumsuz mesaj olacağı” yorumunu getiren Plevneliev, Alman otomobil devinin Türkiye’nin teklifini kabul etmesinin şirketin çıkarlarına olmadığını da savunarak şöyle devam etti:

“Seçim yapılması gereken durum aslında şudur: Bir yanda üretim maliyeti açısından daha uygun ve çekici teklif sunan, çok daha öngörülebilir bir şekilde davranan, hem AB hem de NATO üyesi Bulgaristan var, diğer yanda ise tüm sorunlarıyla uğraşan Türkiye…”

Daha önce Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov da Türkiye’nin otomotiv sektöründe daha deneyimli olduğunu, ancak evsahipliği için rekabet edenler arasında Bulgaristan’ın fabrikaya iki farklı yer öneren tek ülke olduğunu dile getirmişti.

