Boris Johnson’a tepki: Sen oyun oynuyorsun, Brüksel’de olman gerekiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı Yorkshire kasabası Morley'deyken, BBC’ye verdiği söyleşi esnasında çevreden tepkiler aldı. Yoldan geçen bir kişi Boris Johnson'a, İngiltere’de dolaşmak yerine Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda müzakere etmesi için Brüksel’e gitmesi gerektiğini söyleyerek, Johnson’ı halkı oyalamakla suçladı.
Erken seçim çağrısı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Leeds kentinde protesto edildi: "Halkla oyun oynuyorsunuz. Burada değil, Brüksel'de olman lazım." pic.twitter.com/xLyVVgA2YL
— BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 6, 2019
Bu sabah Boris Johnson’a istifa edip etmeyeceği sorulduğunda Başbakan, “Brexit’i uzatmayı kabul etmektense bir çukurda öleceği” cevabını vermişti.