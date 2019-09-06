Boris Johnson’a tepki: Sen oyun oynuyorsun, Brüksel’de olman gerekiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC’ye verdiği bir söyleşi esnasında İngiltere vatandaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Johnson bu sabah Brexit’i uzatmayı kabul etmektense 'bir çukurda ölmeyi' yeğlediğini söylemişti.

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