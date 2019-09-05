Boris Johnson’un erken seçim önerisi de reddedildi

İngiltere Parlamentosu, anlaşmasız Brexit’e engel olacak yasayı geçirdikten sonra, Başbakan Boris Johnson’un 15 Ekim’de erken seçime gitme önerisini de reddetti.

İngiltere Parlamentosu’nda milletvekilleri anlaşmasız Brexit’e engel olacak bir yasayı kabul ettikten sonra Başbakan Boris Johnson’ın erken seçim önerisini de reddetti.

Milletvekillerinin anlaşmasız Brexit’i engelleyecek yasayı kabul etmesinin ardından Başbakan Johnson tarafından sunulan 15 Ekim’de erken seçim yapma önerisine 298 "evet", 56 "hayır" oyu kullanıldı. Ancak önerinin kabul edilmesi için en az 434 oy alması gerekliydi. İşçi Partisi milletvekilleri ise oylamaya katılmadılar.

Erken seçim önerisi kabul edilmeyen Başbakan Johnson 31 Ekim'e kadar AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varamazsa Birlikten yeni bir erteleme talep etmek zorunda kalacak.