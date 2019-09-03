İngiltere'de hükümet parlamentoda çoğunluğu kaybetti

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee’nin partisinden istifa etmesiyle Başbakan Boris Johnson’ın hükümeti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hükümeti, Muhafazakar Partili milletvekili Philip Lee’nin partisinden istifa edip Liberal Demokrat Parti’ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle birlikte hareket etmesi bekleniyor.

9 Eylül’de askıya alınacak olan parlamentoda milletvekilleri bu girişimlerinde başarılı olurlarsa hükümetin Brexit tarihini 31 Ocak 2020’ye ertelemesini talep eden bir yasa çıkarmayı deneyecekler.

İşçi Partisi’nden milletvekilleri de bir güvensizlik oylaması gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Hükümetin oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçime gidilmesi olasılığı bulunuyor.